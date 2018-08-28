Operasyon düzenlendi: Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu düzenlendi. Bu operasyonda Roma İmparatoru Dioclation tasvirli bronz sikkeler ve daha pek çok paha biçilemez eser ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bir ay içinde tarihi eser kaçakçıları ile alıcı rolünde temas kurarak bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Bir kaçakçının elinde bulunan nadide Kuran'ları satmak istediği yönünde bilgi alması üzerine polis alıcı rolünde kaçakçıyla bağlantıya geçti. Buluşma yerinde polisler alış verişin ardından gerçek kimliklerini açıklayarak kaçakçıyı gözaltına aldı.

MERCİDABIK ZAFERİNİN ARDINDAN YAZILMIŞ OLABİLİR

Operasyonda 2 Adet 15 ya da 16 yüzyıl döneminde yazıldığı belirlenen, geometrik mavi yazı karakterli, altın yaldız işlemeli el yazması Kuran ele geçirdi. Ele geçen Kuran'ların, Yavuz Sultan Selim'in Memlük Devletine karşı kazandığı Mercidabık zaferinin ardından yazılmış olabileceği değerlendirildi.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ESERLER

Polis operasyonuyla ele geçirilen tarihi eserlerin hepsinin birbirinden değerli olduğu öğrenildi.



Beşiktaş, Fatih ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonlarda, 10 adet ön yüzü Tanrıça Atena arka yüzü tanrıçanın sembolü olan Baykuş tasvirli yaklaşık 15 gram ağırlıklarında gümüş nadide Grek zafer paraları, 14 adet Sasani kültürüne ait gümüş kral portreli arka yüzü tanrıça tasvirli sikkeler, 8 adet Artuklu kültürü olduğu değerlendirilen ön yüzü aslan arka yüzü İslami yazı karakterli gümüş sikkeler, 680 adet genç Roma İmparatoru Dioclation tasvirli bronz sikkeler, 4 adet Mezopotomya kültürüne ait muhtemel kral mezar buluntusu olan uçları sipenks figür tasvirli ve akik işlemeli takı grubu ele geçti.



4 KİŞİ TUTUKLANDI

Hürriyet'in haberine göre, zafer paralarının, Yunan ordusunun Perslere karşı kazandığı zaferin ardından basıldığı belirlenirken, ele geçen altın takı grubunun da bir Pers kralının mezarından çıkarıldığının değerlendirildiği belirtildi.

Operasyonlarda E.T, H.C, N.D, M.A.A, K.T, M.T, F.K, N.H, M.D, M.A ve M.K gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında antikacıların da bulunduğu belirtilirken, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Ele geçen eserlerin incelenmesi için müze müdürlüklerine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar