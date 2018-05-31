Onur gemisi "Mavi Marmara" 8 yaşında!

İnsan onuru için yola çıkan Mavi Marmara bugün bir kez daha anıldı. İHH, İsrail'in, Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 8. yılında "Kudüs Müslümanların başkentidir!" sloganıyla yürüyüş yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in, Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 8'inci yılında "Kudüs Müslümanların başkentidir!" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Tünel'den başlayan yürüyüş Galatasaray Lisesi'nin önünde son bulurken, katılımcılar "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam, direnişe devam", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Mavi Marmara onurumuzdur" ve "Mescid-i Aksa yalnız değildir" gibi sloganlar attı.

Ellerinde büyük bir Filistin bayrağı taşıyan katılımcılara hitap eden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ramazan ayında yürüyüşe katıldıklarından dolayı Filistin sevdalılarına teşekkür etti.

"Kudüs kurtarılıncaya dek bu mücadele devam edecek"

Yıldırım, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı yıkmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gazze, Mescid-i Aksa savunucusudur, Gazze, Kudüs muhafızıdır. Kudüs kurtarılıncaya dek bu mücadele devam edecek. Mehmetçik'in Kudüs'e gitmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nda Allah'a şükürler olsun Filistin konusu ele alındı, 'Kudüs'ün kutsiyeti takip edilecek' denildi. Türkiye'de bu noktaya geldiysek, Allah'a şükürler olsun bunda rahmetli Erbakan Hoca'nın payı vardır, bunda 'one minute' diyen Cumhurbaşkanımızın payı vardır, bunda Mavi Marmara şehitlerinin payı vardır."

Mavi Marmara'da şehit düşen 10 ismin de unutulmadığı yürüyüşte, sık sık şehit isimleri zikredilirken, Mavi Marmara'nın yoluna devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA