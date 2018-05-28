Önlisans mezunlarına müjde: THY pilot alım şartlarını güncelledi

THY son yayınladığı ilanla artık önlisans mezunlarına da pilot olmak için Havacılık Akademisi'ne başvurma hakkı tanındı.

THY, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına paralel olarak filosundaki uçak sayısının artacak olmasıyla şiddetle yeni pilota ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle kendi pilotunu yetiştirmeye hız veren THY,Havacılık Akademisi'ne giriş şartlarını da esnetmeye devam ediyor. Artık önlisans mezunları da pilot olmak için THY Havacılık Akademesi'ne başvurabilecek. Daha önce sadece 4 yıllık sayısal mezunların başvuruları kabul edilirken daha çok başvuru olması adına sözel ve açıköğretim mezunlarına da hak tanınmıştı.

KABUL EDİLENLER YETİŞTİRME ÜCRETİ OLARAK 140 BİN EURO ÖDEYECEK

Adayların, ilana THY'nin web sitesi üzerinden başvurmaları gerekiyor. İlan 3 Eylül 2018 tarihi saat 15.00'a kadar yayında kalacak. Başvurusu kabul edilen adaylar yetiştirme ücreti olarak 140 bin Euro'yu 10 yıl boyunca maaşlarından kesilerek ödeyecek. Her yıl THY 500 yeni pilota ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: ajanslar