Önemli anlaşma imzalandı: Venezuela altınlarını Türkiye'ye gönderiyor

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkinin büyümesi için önemli bir adım daha atılıyor ve dünyanın en önemli altın rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan Venezuela, altınlarının rafine edilmesi için Türkiye'ye gönderiyor.

Türkiye'nin son dönemde Venezuela ile geliştirdiği ikili ilişkiler meyvelerini veriyor. Dünyanın en önemli altın rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan Venezuela, ülkeledeki altınların rafine edilip işlenmesinden, satılarak paraya çevrilme sürecine kadar herşeyin yapılması için altınlarını Türkiye'ye gönderiyor.

ARTIK İSVİÇRE'YE DEĞİL TÜRKİYE'YE

Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, kamu maden şirketleriyle küçük maden işletmelerinin Venezuela çıkardıkları altını işlenmesi ve altın paraya çevrilmesi için Türkiye’ye yolladığını söyledi.

Cano, "Eskiden sertifikalandırma süreci İsviçre’de yapılırdı, artık yapmıyoruz. Bu süreç artık müttefik ülkelerde yapılıyor. İsviçre’ye altını yolladığınızı, onların da yaptırımlar yüzünden altınınızı tuttuğunu düşünün" dedi.



Cano, Türkiye ile Venezüella’nın bu yıl altın işlemek üzere anlaşma imzaladığını bildirirken anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

İLK OLARAK 9,1 TON ALTIN



Anlaşmanın Venezüella Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını kaydeden Cano, yasadışı bir durum olmadığını söyledi. Altının Venezüella’da çıkarılarak sertifikalandırıldığını kaydeden Cano altının hem ithalatında hem de ihracatında uluslararası yönetmeliklere ve taşımacılık kurallarına uyulduğunu söyledi.

İlk olarak 9,1 ton altın gönderen Caracas hükümeti, devamında da altınları göndereceği ve iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti. Venezuela 316 ton altın rezerviyle dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri arasında.

Kaynak: Ajanslar