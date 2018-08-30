Önemli gelişme: Kanun değişiyor

Boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairesi aracılığıyla teslimi işlemleri hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaparak, yeni yasama yılında TBMM'ye sevk edilecek kanun teklifi ile sona ereceğini bildirdi.

Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin çocuklarının icra daireleri aracılığıyla teslim alınması sürecinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili ayırıntılar belli oldu.

MECLİSTE GÜNDEME GELMESİ BEKLENEN KONULARDAN İLKİ

Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük İcraat Programı'nda, icra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak, ücretsiz gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yapılması da yer aldı.

Yeni yasama yılının başlamasıyla TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen konulardan ilkinin çocuk teslimi olacağı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar