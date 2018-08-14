Ondokuz Mayıs Üniversitesi 355 kişilik kontenjana 2 bin 882 aday başvurdu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına 2 bin 882 aday başvurdu. Öğrenciler sınav merkezi önünde izdiham oluşturdu.

Geçen yıl 600 kişinin başvurduğu OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına bu yıl rekor başvuru yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 2 bin 882 adayın başvurduğu sınavda izdiham oluştu. Bir an önce sınava girmek isteyen adaylar sınavın yapıldığı salonun kapısına yığıldı.

ZORLU PANKURLARDA TER DÖKTÜLER



Görevlilerin yönlendirmesiyle sınav salonlarına giren adaylar bu sefer zorlu parkurda ter döktü. Fakültenin 6 bölümüne alınacak 355 öğrenci arasına girmek için kıyasıya yarışan adaylar parkurda zorlu anlar yaşadı. Bazı adaylar iyi bir derece elde ederken bazı adaylar ise parkurda hata yaparak elendi.

Elenen adaylar gözyaşlarını tutamadı. Samsun'un güzel bir şehir ve OMÜ'nün başarılı iyi bir üniversite olduğu için Samsun'da sınava girmeyi tercih ettiklerini belirten adaylar, sınavı geçerek OMÜ'de okumak istediklerini ifade etti.

Kaynak: Ajanslar