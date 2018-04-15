Ömerli Barajı son 2 yılın rekorunu kırdı

İstanbul’un en büyük barajı konumunda olan Ömerli Barajı doluluk oranı ile yüzleri güldürdü.

Anadolu Yakası’nın içme suyu olarak en önemli yere sahip Ömerli Barajı doluluk oranıyüzde 94 seviyelerine ulaştı.

EN YÜKSEK ORAN

Su seviyesinin yüzde 94’lere gelmesi barajda son 2 yılda ölçülen en yüksek oran olarak dikkat çekti.

Toplam biriktirme hacmi 235 milyon 371 bin metre küp ile Çekmeköy ilçesi sınırlarında bulunan Ömerli Barajı su seviyesinin yüksekliği yanı sıra eşsiz güzelliği de büyüledi.

Kaynak: Ajanslar