Şehit Ömer Halisdemir'in davasında ara karar çıktı

15 Temmuz şehidi Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in davasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

15 Temmuz gecesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı önünde Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili davada ara karar çıktı.

SANIKLARA TAHLİYE YOK

Cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AKSAKALLI DİNLENECEK

Mahkeme, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın ve Tim Komutanı Yılmaz'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı 20 Mart'a erteledi.

HALİSDEMİR'İN AİLESİ MÜDAHİL OLACAK

Öte yandan mahkeme heyeti Ömer Halisdemir'in ailesinin müdahillik talebini kabul etti. Böylece bir sonraki duruşmaya Ömer Halisdemir'in ailesi de katılacak.

Kaynak: AjansHaber