Ömer Çelik'ten Yunan bakan'a sert sözler

AB Bakanı Ömer Çelik Fransa'da basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

AB Bakanı Ömer Çelik Fransa'da düzenlediği basın toplantısında Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi ve Yunan bakana 'Akılsız' dedi.

"Yunan Bakanın açıklamalarına baktığımızda akıldan yoksun olduğunu gördük. Bizim önümüze Doğu Akdeniz olayı tek taraflı olarak getiremezler. Bu süreçte suçlu olan Rum tarafıdır. AB mahalle dayanışmasına döndü. Varna zirvesi sonrası alınan kararlara riayet edilmesi gerekir. "

Kaynak: Ajanslar