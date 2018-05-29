Ömer Çelik Macron'u çok sert eleştirdi

AB Bakan Çelik Fransız Le Point dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağını basın özgürlüğü olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u eleştirdi.

AB Bakanı Ömer Çelik, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Fransız Le Point dergisi Cumhurbaşkanımıza kara propaganda yöntemiyle saldırarak nefret suçu işleyen bir yayın yaptı. Vatandaşlarımız da Fransa’da çeşitli mecralarda buna tepki gösterdiler.

Hiçbir yayıncılık değeri olmayan bir kara propaganda yöntemiyle nefret suçu işleyen bu dergiye Macron sahip çıkmış. Ve basın özgürlüğünden bahsetmiş. Nefret suçu ve aleni hakaret ne zamandan beri basın özgürlüğü oldu? Sayın Macron aynı üslubun, nefret dilinin ve kara propagandanın kendisi için kullanılmasını uygun buluyor mu?

Derginin yayımlanması sonrası Fransa'nın güneyindeki Avignon kentindeki bazı Türk vatandaşları, dergi reklamlarını çeşitli şekillerde kapatmaya çalışarak tepkilerini ortaya koymuştu.

İBRAHİM KALIN: AMAÇLARININ NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da derginin yayımlanması sonrası 24 Mayıs'ta, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir Fransız dergisi CB Erdoğan'a diktatör demiş. Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz."

Gündem 29 Mayıs 2018 09:42 Bu Frenkliler değişmez: Diktatörün dik âlâsı Macron'dan skandal Erdoğan kapağına destek!Fransız derginin skandal Cumhurbaşkanı Erdoğan kapağına Macron'dan destek geldi.

Kaynak: ajanslar