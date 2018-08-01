Katil balina ölen yavrusunu bir haftadır sırtında taşıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Okyanus kıyısında bulunan San Juan Adası açıklarında gezinen bir katil balina bir haftadır ölen yavrusunu sırtında taşıyor.

Bilim insanları tarafından takip edilen ve J35 ya da Tahlequah adı verilen katil balina, 24 Temmuz'da doğum yaptıktan sonra yavrusu öldü. Bu tarihten sonra ölü yavrusunu başının üstüne alarak yüzgeçleriyle taşıyan balina sürüden de uzak düştü.

Katil balinanın bir haftalık sürede beslenmediği de tespit edildi. Yüzlerce katil balinayı izleyen bilim insanları söz konusu yavrunun doğumdan sonra sadece yarım saat yaşadığını söylüyor.

IZDIRAP ÇEKİYOR



Euronews'in haberine göre, Washington Üniversitesi Biyoloji Araştırma Bölümü görevlilerinden Deborah Giles, 20 yaşında olan katil balinanın ruhsal yönüyle çöktüğünü ve ölen yavrusu için ızdırap çektiğini belirtiyor.

Washington Üniversitesi'nin Soundwatch programı kapsamında bölgede bulunan tüm balinalar izleniyor. Tahlequah, Pasifik Okyanusu'nda yaşayan 75 üyeli bir katil balina sürüsünün üyesi. Pazartesi günü gözlemlerine devam eden araştırmacılar anne balinanın mateminin devam ettiğini ve öğlen 12.07'de ölen yavrusunu hala taşımaya çalıştığını açıkladı.

Kaynak: ajanslar