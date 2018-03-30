Öldürülen PKK'lı terörist birçok saldırının faili çıktı!
Mardin'de öldürülen 3 teröristten biri olan Alişar Tori kod adlı Burhan D.'nin Van'da gerçekleşen bombalı araç saldırılarının da bir çoğunun faili olduğu ortaya çıktı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesinde proje terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen, hava destekli operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "Alişar Tori" kod adlı Burhan D. olduğu tespit edildi.
VAN'DAKİ BOMBALI ARAÇ SALDIRILARININ FAİLİ
Örgütün kamplarında bomba,mayın ve el yapımı patlayıcı konularında eğitimi alan "Alişar Tori" kod adlı teröristin, Van'da çoğu bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu belirlendi.
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