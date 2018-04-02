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02 Nisan 2018 17:13 | Son Güncelleme: 02 Nisan 2018 17:31

Olcay'dan şok hareket!!

Galatasaray'ın Trabzon'u yendiği maçın ardından tünele doğru yönelen Olcay Şahan'ın eliyle 'kartal pençesi' yaptığı görüldü.

Olcay'dan şok hareket!!


Trabzonspor'un milli futbolcusu Olcay Şahan, Galatasaray ile oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı tribünlere dikkat çeken bir hareket yaptı.

"KARTAL PENÇESİ" YAPTI

 
Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle biten maçın ardından tünele doğru yönelen Olcay'ın terini siler gibi yaparken eliyle 'kartal pençesi' yaptığı görüldü.

Olcay bu hareket sonrası bordo-mavili taraftarın hışmına uğradı. 

Rekor avcısı 'Bafetimbi Gomis'Spor02 Nisan 2018 10:20Rekor avcısı 'Bafetimbi Gomis'Bafetimbi Gomis, ligde çıktığı 26. maçında 26. golünü atarak rekora bir adım daha yaklaştı.

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Olcay ŞahanBeşiktaşGalatasarayTrabzon


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