Olcay'dan şok hareket!!

Galatasaray'ın Trabzon'u yendiği maçın ardından tünele doğru yönelen Olcay Şahan'ın eliyle 'kartal pençesi' yaptığı görüldü.



Trabzonspor'un milli futbolcusu Olcay Şahan, Galatasaray ile oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı tribünlere dikkat çeken bir hareket yaptı.

"KARTAL PENÇESİ" YAPTI



Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle biten maçın ardından tünele doğru yönelen Olcay'ın terini siler gibi yaparken eliyle 'kartal pençesi' yaptığı görüldü.

Olcay bu hareket sonrası bordo-mavili taraftarın hışmına uğradı.

Spor 02 Nisan 2018 10:20 Rekor avcısı 'Bafetimbi Gomis'Bafetimbi Gomis, ligde çıktığı 26. maçında 26. golünü atarak rekora bir adım daha yaklaştı.

Kaynak: Ajanslar