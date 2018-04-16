Olcan Adın'ın anne acısı

Futbol hayatına Teleset Mobilya Akhisarspor'da devam eden Olcan Adın, anne acısıyla sarsıldı.

Tecrübeli futbolcunun bir süredir tedavi gören annesi Aysel Adın, hayatını kaybetti. Aysel Adın'ın cenaze namazı, yarın Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak. Akigo'da sakatlığı bulunan Olcan, Süper Lig'de Beşiktaş'la oynanan son maçta takımdaki yerine alamamıştı. Yıldız futbolcu, Galatasaray ile çarşamba günün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında da forma giyemeyecek.

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Kaynak: Ajanslar