Olaylı derbide birbirlerine girdiler! Kocaman'la...

Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının tatil edilmesinin ardından soyunma odası civarında iki önemli isim atıştı.

Olayın aktörlerinden biri Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Aykut Kocaman, diğeri ise Siyah-Beyazlılar'ın İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ydi.

Ülker Stadı'ndaki tansiyonu son derece yüksek gecede hem Kocaman hem de Çebi, kendilerini haklı görüp, yüksek sesli bir diyalog içine girdi.



İşte o konuşmalar:

-Aykut Kocaman: Maçta eksik kaldıktan sonra avantaj Fenerbahçe'ye geçti. Bu yüzden böyle davranıyorsunuz.

- Ahmet Nur Çebi: Aykut hocam, burada utanması gereken biz değil, sizsiniz.

- Kocaman: Yaptığınız gerçekten ayıp. Eleneceğinizi anladınız ve hem sahayı hem de olayları körüklüyorsunuz.

- Çebi: Neden böyle yapıyorsunuz, anlamış değiliz. Biz Beşiktaş olarak buraya misafir olarak geldik.

- Kocaman: Ben, bizden kaynaklı bir durum olduğuna inanmıyorum.

- Çebi: Yapma hocam. Yan tarafta hem hocan hem de ağabeyin Şenol Güneş bu durumda iken, senin bu sözleri söylemen ilginç.

- Kocaman: Bunları planlı ve bilinçli yaptığınızı düşünüyorum. Ayıp olmuyor mu Ahmet Başkan?

- Çebi: Çıkan olaylar belli. Senin böyle konuşman ayıp. Siz, bizim stada gelseydiniz böyle mi davranırdık!

- Kocaman: Mehmet Topal'ın, Hasan Ali'nin başına neler atıldı ama yine de çıktık, oynadık.

- Çebi: Sen özür dileyeceğine, hala neden bahsediyorsun. Kupanın derdine düşmüşsün, başka söyleyecek bir şeyim yok.

Spor 21 Nisan 2018 09:14 Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi ortaya çıktı! "Onu....Geçtiğimiz perşembe günü oynanan olaylı Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan raporunda, "Şenol Güneş'i yerde yatarken gördüm ve maçı tatil ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ajanslar