Olası Suriye savaşının özeti: Mazlumlar ölsün silah tüccarları kazansın!

Amerika ve Rusya'nın karşılıklı restleşmelerinin sonucunda Suriye'de savaş çanları çalmaya başladı.

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta terör örgütleri Amerika ve bazı Avrupa ülkeleriyle açık bir şekilde iş birliği yaptı.

Ülkelerin menfaatleri doğrultusunda kullandığı teröristler, bölgede milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kan gölüne dönen ülkede artık 3 katlı mezarlar oluşturulmaya başlandı.

SİLAH TÜCCARLARI KAZANDI

Güç savaşlarında en büyük acıyı siviller çekerken, silah tüccarları para kasalarını iyice doldurdu.

Dünya 12 Nisan 2018 08:42 Amerika'dan şok hareket! Akdeniz'e...Donlad Trump'ın savaş ilan eden mesajıyla ayağa kalkan dünya, bu kez de Virginia'daki deniz üssünden ayrılıp Akdeniz'e doğru ilerleyen Amerikan savaş gemilerini izliyor.

EN BÜYÜK 5 ŞİRKET

Bölgeye silah satışı yapan 5 şirketin 6 yılda değeri yüzde 120 artarak 330 milyar dolara çıkmıştı.

Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, General Dynamics adlı silah şirketlerinin piyasa değerleri böyle sıralandı:

Gündem 11 Nisan 2018 17:50 Art arda açıklamalar! Trump'tan sonra Putin'de geri adım attıPutin yaptığı açıklamada, "Dünyadaki durum endişe verici, sağduyunun hakim olmasını umuyoruz." dedi.

SAVAŞIN MUTLU ETTİKLERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı açıklamalarıyla birlikte 3. Dünya Savaşı söylemleri artık dillendirilmeye başlandı.

Büyük bir savaş söylentisi, silah tüccarlarını da heyecanlandırdı.

Gündem 12 Nisan 2018 09:05 Trump Türkiye'nin peşinde! Kritik Türkiye açıklamasıAmerika'dan üst düzey bir yetkili; dün bir grup Türk gazeteci ile yaptığı sohbette ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin gerildiği bir süreçte Türkiye ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Ajanslar