CANLI: Olağanüstü İslam Zirvesi İstanbul'da başladı!

BD'nin Kudüs'te büyükelçilik açması ve ardından bunu protesto eden Filistinlilere İsrail'in katliam yapması sonrası, İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü olarak İstanbul'da toplandı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını yaptı.





Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Kudüs'ün sırdaşı, yoldaşı, kader arkadaşı İstanbul'a hoşgeldiniz.



"HAREKETE GEÇMEK GEREKMEKTEDİR"



İsrailli haydutlar tarafından katledilenler için harekete geçmek gerekmektedir.



Kudüs'e sahip çıkmak, barışa ve insanlığa sahip çıkmak demektir. Kudüs, müslümanların ortak hafızası, ortak mirasıdır.



FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ ASLA YALNIZ DEĞİLDİR



Buradaki toplantımızla Filistinli kardeşlerimize asla yalnız olmadığını söylüyoruz.



Bölgemizi kan ve göz yaşına boğmak isteyenlere dur diyoruz.



Tek taraflı uluslararası hukuku çiğneyen adımların sadece müslümanlara ve hristiyanlara değil, Yahudilere de zarar vereceğini söyledik.



ABD NETANYAHU'NUN KUYRUĞUNA TAKILDI



ABD'nin hukuk dışı Kudüs kararının ilk işareti geldiğinde uyarılarda bulunduk, ikazlarımız karşılık bulmadı.



ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kuyruğuna takılmayı tercih etti.



Filistinli kardeşlerimize karşı katliam gerçekleştirildi. 62 kişi vahşice şehit edildi. İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür.



2. Dünya Savaşı'nda toplama kampında işkenceye uğrayanların çocukları, Nazilere taş çıkartan yöntemlerle Filistinlilere saldırıyor.



Tekerlekli sandalyedekileri katletmek, annesinin kucağındaki bebekleri öldürmek nasıl izah edilebilir.



Bugün ABD, işgal politikalarıyla eli kanlı İsrail'i ödüllendirmiş, barış isteyen Filistin'i ise cezalandırmıştır.



"BU BOZUK VE ADALETSİZ DÜZENİ DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI GELMİŞTİR!"



Kınamak, kızmak işgal ve zulmü durdurmadı, hiçbir zaman durdurmayacak. Kimse hakkımızı bize altın tepside ikram etmeyecek.



Artık bu bozuk ve adaletsiz düzeni değiştirmenin zamanı gelmiştir.



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