Okumanın yaşı yok: 73 yaşındaki kadının okuma azmi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 73 yaşındaki Bedriye Uluba, 7 çocuğunu okutup iş sahibi yaptıktan sonra okuma yazma öğrendi.

Yaşlı kadının okuma azmi, görenlerin göğsünü kabarttı. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Bedriye Uluba, 7 çocuğunu büyütüp okuttu.

Çocukları evlenip iş sahibi olan Bedriye Uluba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu okuma-yazma kampanyası kapsamında Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün açmış olduğu kursa gitti.

OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN AKSATMADI



Bedriye Uluba, nisan ayında başladığı okuma-yazma kursunu bir çok sağlık sorununa rağmen bırakmadı.

Kursa gittiği dönemde kalp ameliyatı olan Bedriye Uluba, başta hipertansiyon ve işitme bozukluğu olmak üzere bir çok hastalıkla boğuşmasına rağmen kısa bir süre ara verse bile kursunu aksatmadı.

Kursta gösterdiği başarı sayesinde okuma ve yazma öğrenen Bedriye Uluba, eğitim sayesinde hastalıklarını unuttuğunu, sağlığı ve ömrü elverdiğince okumaya devam edeceğini belirtti.







PLAKET VERİLDİ



Yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen kursu bitiren Bedriye Uluba, plaketle ödüllendirildi. İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit ile Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, azmi ve başarısından dolayı yaşlı kadına plaket verdi.







"OKUMANIN YAŞI OLMADIĞINI GÖSTERMİŞ OLDU"



Kaymakam Ömer Çimşit yaşlı kadının azminin herkese örnek olması gerektiğini ifade ederek, "73 yaşındaki annemizin azmi ve başarısının ilçede okuma ve yazma bilmeyen hemşehrilerimize örnek teşkil edeceği kanaatindeyim. Bedriye annemiz azmi ve başarısı ile okumanın, öğrenmenin yaşı ve zamanının olmadığını bizlere bir kere daha göstermiş oldu." dedi.

Kaynak: Ajanslar