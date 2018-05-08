Okullar ne zaman kapanıyor (2018) - Karneler ne zaman dağıtılacak sorusu ilgi çekiyor!

Öğrencilerin merak ettiği soruların başında Okullar ne zaman kapanıyor sorusu yer aldı. Karneler ne zaman dağıtılacak sorusu herkesin dikkatini çekiyor.

Öğrenciler yaz tatili artık gün saymaya başladı. Yorucu eğitim yılının ardından öğrenciler ve öğretmenlerin merak ettiği soruların başında okullar ne zaman kapanıyor sorusu oldu. Öğrenciler okulun kapanmasıyla beraber karnelerini alıp yaz tatili yapmak için sayıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nda gelecek açıklamayı bekliyor. Karneler ne zaman dağıtılacak sorusu özellikle mayıs ayının ortalarına gelmemizle daha sık sorulmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre birçok aile yaz tatili planları yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

İlk ders gününe 18 Eylül'de başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ne zaman biteceğini merak ediyor. Akıllarda okullarda ne zaman kapanıyor sorusu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, öğrenciler 8 Haziran 2018 Cuma günü karne alacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

Öğrenciler yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatilinde 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde karne alacak ve yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. Tatilin bitmesinin ardından okullar, Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 17 Eylül 2018 pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

SENEYE SABAHÇI ÖĞLENCİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR



Sabahçı ve öğlenci sistemi tamamen değişiyor. Artık öğrenciler okullarda tam gün eğitim alacak. Peki tam gün sistemi nasıl olacak? İşte öğrencileri üzen haberle ilgili akıllara takılanlar...





Başbakan Binali Yıldırım, bir gazetecinin sorusu üzerine tam gün eğitimle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tek tip değil, başka şey anlaşılabilir. Tam zamanlı eğitim. Yani öğlenciler, sabahçılar diye bir şey vardı ya. Hem sabahçıyım hem öğlenciyim. Öğlenleyin okulda olacaklar, yemeklerini yiyip aynen çalışanlar gibi. Nasıl işe gidiyorsun, sabah gidip akşam geliyorsun. Okula da sabah gidip akşam geliyorsun sistemine dönecek."

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz "Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz" dedi.

İşte MEB'ten gelen o açıklama: "Öğrencilerimize çağın gerektirmiş olduğu bütün bilgileri vermeyi gaye edindik. Ancak eğitim süresini kısaltmadan, vermiş olduğumuz tatil süresi içerisinde eğitimi, etkili ve en özünü vermeyi amaç ediniyoruz. Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz. Birçok yerde okul döneminde olduğu gibi, yaz tatillerinde de destekleme eğitimleri veriyoruz. Daha etkin bir şekilde tatilleri kullanmak için de bir çalışmamız var. Daha iyiyi yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz. 1930’lardaki sistemi kullanmaya devam." dedi.

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ

RESMİ TATİLLER

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

-30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

Kaynak: AjansHaber