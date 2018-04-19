Okullar ne zaman kapanacak? 2018 yaz tatili ne zaman?

Mayıs ayının yaklaşmasıyla okulların ne zaman kapanacağı merak edilmeye başladı. Milyonlarca öğrenci yaz tatili planları için okulların ne zaman kapanacağını araştırmaya başladı. Peki yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak?

2017/2018 eğitim öğretim yılınını sonuna yaklaşırken öğrenciler yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak merak ediyor. Sıcak yaz günlerinin hayalini yaşayanlar şimdiden okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı ve detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2017- 2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek. Öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlayacak.

İlk ders gününe 18 Eylül 2018 tarihinde başlayan öğrenciler 2017- 2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatili 4 Şubat 2018 tarihine kadar devam etmişti.

Öğrenciler 5 Şubat 2018 tarihinde başlamış oldukları yeni dönemle beraber yaz tatilinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar.

8 Haziran 2018 tarihinde karne alacak olan öğrenciler üç ay sürecek olan yaz tatiline girecekler. Tatilin tamamlanmasının artından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan eğitim takvimine göre 17 Eylül 2018 tarihinde Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılı başlamış olacak.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz "Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz" dedi.İşte MEB'ten gelen o açıklama: "Öğrencilerimize çağın gerektirmiş olduğu bütün bilgileri vermeyi gaye edindik. Ancak eğitim süresini kısaltmadan, vermiş olduğumuz tatil süresi içerisinde eğitimi, etkili ve en özünü vermeyi amaç ediniyoruz. Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz. Birçok yerde okul döneminde olduğu gibi, yaz tatillerinde de destekleme eğitimleri veriyoruz. Daha etkin bir şekilde tatilleri kullanmak için de bir çalışmamız var. Daha iyiyi yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz. 1930’lardaki sistemi kullanmaya devam." dedi.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN, NASIL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR?

Yaz tatili yaklaşık 3 ay (90 gün) sürmektedir. Yaz tatiline çıkan öğrencilerin bu süreyi sadece tatil olarak değerlendirmemeleri ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık için de zaman ayırmaları gerekmektedir. Öncelikle bir önceki eğitim öğretim yılında görülen derslerin unutulmaması için tekrar yapmak çok önemlidir. Yaz tatili süresinin uzun olması birçok aktiviteyi gerçekleştirebilmeye de fırsat sunuyor. Akraba ziyaretleri, çeşitli sportif faaliyetler, arkadaşlarla geçirilen zamanların daha da artması gibi. Bir öğrencinin yaz tatili günlerini iyi planlaması geleceği için önemli bir yer tutar. Okullarda artık daha da önem verilen derslerin başında gelen yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi için yaz tatili iyi bir fırsattır. Sınavlara hazırlanacak öğrenciler için de bulunmaz bir zaman olan bu sürede ön hazırlık olarak çalışmalara başlanabilir.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018’de de Kurban Bayramı’nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı’nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı’nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor. Ramazan Bayramı’nda 4 gün yapılacak tatilden iki buçuk ay sonra 9 günlük Kurban Bayramı tatili göze çarpıyor. Resmi tatiller arasına son olarak eklenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak. Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak. 19 Mayıs’tan sonra bu kez sırada Ramazan Bayramı var. Ancak Ramazan Tatili’nde uzun bir tatil gözükmüyor. Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda.

2018 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

- 01 ocak 2018 pazartesi - yılbaşı

- 23 nisan 2018 pazartesi - ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

- 01 mayıs 2018 salı - emek ve dayanışma günü

- 19 mayıs 2018 cumartesi - atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramı

RAMAZAN BAYRAMI

- 14 haziran 2018 perşembe - ramazan bayramı arefesi

- 15 haziran 2018 cuma - ramazan bayramı 1 gün

- 16 haziran 2018 cumartesi - ramazan bayramı 2 gün

- 17 haziran 2018 pazar - ramazan bayramı 3 gün

- 15 temmuz 2018 pazar - 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

KURBAN BAYRAMI

- 20 ağustos 2018 pazartesi - kurban bayramı arefesi

21 ağustos 2018 salı - kurban bayramı 1. gün

- 22 ağustos 2018 çarşamba - kurban bayramı 2. gün

- 23 ağustos 2018 perşembe - kurban bayramı 3. gün

- 24 ağustos 2018 cuma - kurban bayramı 4. gün

- 30 ağustos 2018 perşembe - zafer bayramı

- 29 ekim 2018 - cumhuriyet bayramı

Kaynak: AjansHaber