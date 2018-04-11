Okulda dehşet saçtı!Yaralılar var

Okul basan polis memuru veli, okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı.

Polis memuru olduğu öğrenilen veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUĞUN SINIFI DEĞİŞTİRİLDİĞİ İÇİN TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Bursa'da çocuğunun sınıfı değiştirilen bir polis memuru, tartıştığı okulun müdiresi ile bir müdür yardımcısını silahla yaraladı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru İlhan Özcan meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, olaydan hemen sonra açığa alındı. Minik öğrenciler olayı gözyaşları ile anlatırken, okul tatil edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulu'nda çocuğu öğrenim gören bir polis memuru sabah 09.30 sıralarında okula geldi. Çocuğunun sınıfı değiştirilen Özcan, Okul müdiresi Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş ile tartışmaya başladı. Özcan tartışma sonrası silahını peşpeşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandılar.

POLİS MEMURU VELİ AÇIĞA ALINDI

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Taş ve Delibaş hemen yakındaki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Özcan ise Cinayet Bürosu'nda görevli meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da, Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlokulu'nda bu sabah meydana gelen ve Okul Müdürü Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ın tabanca ile vurulduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Taş ile Delibaş'ı vuran öfkeli velinin Merkez Yıldırım İlçesi Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görev yapan ve olayın ardından açığa alınan Polis Memuru İlhan Ö. olduğu öğrenildi.

EĞİTMENLER HASTANEYE KALDIRILDI

İki yaralı, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, meslektaşlarına teslim olan polis memuru gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE OKULA GELİP YÖNETİCİLERLE TARTIŞMIŞ

Polis memurunun daha önce de okula gelip, yöneticilerle tartıştığı öne sürüldü. Olay sırasında okuldaki öğrenciler ve öğretmenler büyük korku yaşarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VELİLER POLİS MEMURU VELİNİN AİLESİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Dehşeti yaşayan öğrenciler ise gözyaşları içinde olayı anlattılar. Olay sebebiyle okul tatil edilirken, veliler olayı gerçekleştiren polis memurunun ailesine tepki gösterdiler.

Bursa Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de okula gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bugün ise okulda müsamere olduğu ve öğrencilerin ve velilerin de büyük panik yaşadıkları öğrenildi.

Halen soruşturma sürürken, gözaltındaki polis memurunun ifadesinin alınacağı bildirildi.

VELİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Olayla ilgili açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "İlhan Ö. geçenlerde okula gelip, burada eğitim gören çocuğunun bir veli tarafından dövüldüğünü söyleyip oku Müdiresi Tülay Taş ile tartıştı. İdarenin şikayeti üzerine polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılınca aynı memur bu sabah okula gelip memurların odasında tartıştığı Müdür Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ı yaraladı" dedi.

ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan olayın ardından okulda eğitime arar verilirken yaralı Tülay Taş ile Sinan Demirtaş'ın tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Kaynak: Ajanslar