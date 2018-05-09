Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi düet yaptı

Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi'den ortak bir düet çalışması geldi. Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi Deli Yarim şarkısıyla düet yaptı.

Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi Instagram adlı sosyal medya sitesinde yayınladıkları video ile yeniden gündeme geldiler. Oktay Kaynarca'nın yazdığı şiire, Ercan Saatçi'nin yaptığı beste kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi'nin düeti nasıl oluştu sorusunun yanıtı merak edildi. Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi Deli Yarim şarkısını beraber söyledi. Sözleri Oktay Kaynarca'ya, düzenlemesi Ercan Saatçi'ye ait olan şarkıda Ercan Saatçi Akademi Orkestrası da eşlik etti.

İKİLİNİN DÜETİ DİKKAT ÇEKTİ

Oktay Kaynarca'nın bir gün aniden yüreğinden dökülen sözlerden şiir yazmasıyla ortaya çıkan şarkının sözlerine, Ercan Saatçi bir düzenleme yaptı. Tamamiyle eğlenmek için yapılan bu çalışmanın beğenilmesinden sonra ekip profesyonel bir şekilde şarkıyı dinleyiciyle buluşturdu.

Oktay Kaynarca'nın yazdığı Deli Yarim şarkısının sözleri

Görmezi gördürürsün de

Niye gözleri doldurursun

Çiçekler açtırırsın da

Yine gönlümü coşturursun

Avucumun içini öpsen

Boynumu büktürürsün

Yanağımı okşasan

Elimi küstürürsün

Al senin olsun ömrüm

Ne zaman öldürürsün

Al senin olsun ömrüm

Ne zaman öldürürsün

Deli Yarim sol yanımda

Aklımın zararı, gönlümün karı

şiirsin yarim

ERCAN SAATÇİ: "GÜZEL BİR ÇALIŞMA"

Ercan Saatçi düetle ilgili ''Oktay çok güzel bir şiir yazmış, ben de besteledim. Hadi bir de eğlencesine söyleyelim dedik, tamam arabesk damarımız tutmuş olabilir. Ama bizim için şahane bir arabesk gecesiydi. Umarım siz de beğenirsiniz.'' şeklinde konuştu.

Ercan Saatçi & Oktay Kaynarca - Deli Yarim Dinle