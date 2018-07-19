OHAL sonrası için hazırlanan kanunun ilk maddesi kabul edildi

OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifinin valilere geniş yetki veren ilk maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. OHAL sonrası düzenlemeleri içeren Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, OHAL sonrası düzenlemeleri içeren teklifin birinci maddesi kabul edildi. Maddeye göre vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

25 MADDELİK TEKLİFİN 1. MADDESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Adalet Komisyonu'nda, OHAL sonrası düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

25 maddelik teklifin 1. maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre; vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Kaynak: Ajanslar