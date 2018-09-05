OHAL Komisyonu'na başvurular bugün sona eriyor

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurular bugün sona eriyor.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurular bugün sona eriyor.

OHAL kapsamında, 8 Temmuz 2018'de çıkarılan 701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerce yapılan elektronik ortamdaki başvuru işlemlerinin bugün sona ereceği bildirildi.

BUGÜN MESAİ BİTİMİNDE SONA ERİYOR

Başvuru için "https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" adresinden alınan başvuru formu, imzalanarak, ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilecek. Başvuru belgeleri buradaki görevlilerce onaylanacak.

Başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin, bugün mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekiyor.

Kaynak: AA