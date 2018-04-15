OHAL CHP'yi bu hale getirdi! Oturma eylemi yapacaklar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP olarak yurt genelinde OHAL'in kaldırılması için oturma eylemi yapacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "OHAL'e karşı olan herkesi, bulundukları yerde, kent meydanlarında oturmaya davet ediyoruz." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, tüm Türkiye'de yarın olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına karşı meydanlarda oturacaklarını belirtti.

"BULUNDUĞUNUZ YERE OTURMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ağbaba, OHAL düzenine karşı otururacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Adana Atatürk Parkı, Ankara Güvenpark, İstanbul Taksim Meydanı, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı, Erzurum Yakutiye Kent Meydanı, Gaziantep Yeşilsu Meydanı, Hakkari Cumhuriyet Meydanı, İzmir Konak Meydanı, Malatya Soykan Parkı, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Trabzon Atatürk Meydanı ve Zonguldak Madenci Anıtı'nda oturuyoruz. Tüm vatandaşlarımız ve bütün siyasi partileri, OHAL'e karşı olan herkesi bulundukları yerde, kent meydanlarında oturmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Ajanslar