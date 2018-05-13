Oğulcan Engin kimdir? Survivor Oğulcan Engin nereli, kaç yaşında?

Oğulcan Engin kimdir sorusu en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Survivor'da Acun Medya ekibinde olan Oğulcan Engin kimdir? Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu olan Oğulcan Engin ne iş yapar, nereli ve kaç yaşında?

Survivor’da birleşme partisi heyecanı yaşanırken oynanan özel oyunlar da izleyiciler tarafından beğenilerek izlendi. Survivor’da Acun Medya takımında Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı ile birlikte ünlüler ve gönüller takımına karşı yarışan Oğulcan Engin izleyiciler tarafından merak edildi ve aratıldı. Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğlu olarak da tanınan Oğulcan Sayan kimdir sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Oğulcan Engin 30 Ağustos 1990 yılında Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin ile ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Henüz 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minik takımında forma giymeye başladı. 2001 yılında Beşiktaş Spor Kulübü'nden lisanını aldı. Oğulcan, 07-08 sezonunda Beşiktaş A2 takımında görev aldı. 2,5 senede A2 takımda 31 maça çıkıp 4 gol attı. 23 Ağustos 2008 tarihinde çapraz bağların dolayı yaşadığı bir rahatsızlık sonucu ameliyat olan Oğulcan'in 4 ay futbol sahalarından uzak kalacağı belirtildi.

Sakatlığı yüzünden uzun süre futbola ara veren Oğulcan, forma şansı bulamadığı Beşiktaş'tan ayrılıp 2010 yılında bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübü takımına transfer olmuştur .2007'de 2 kez Türkiye U-17 formasını giyme şansı yakalamıştır. 2008'de düzenlenen Piestany Turnuvası da Türkiye U-18 milli takım formasını giymiştir. Futbolu dışında özel hayatıyla da dikkat çeken Engin, 2009 yılında Bebek'te arabasının aynasıyla çarptığı İtalyan gençle kavga ederek, uzun süre magazin dünyasını oyalamıştır. Yine aynı yıl, ilk oyunculuk deneyimini annesi Seda Sayan ile Lays cips reklamında oynayarak yaşadı.