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03 Eylül 2018 20:24 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2018 20:32

Öğretmenlere mazeret tayini için yeni hak tanındı!

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği için başvuru yapan ancak ataması yapılmayan öğretmenler için bir başvuru hakkı daha tanıdı.

Öğretmenlere mazeret tayini için yeni hak tanındı!

Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan ve ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

ATAMALAR 10 EYLÜL'DE

Milii Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: "Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak."


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: MAZERET


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