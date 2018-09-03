Öğretmenlere mazeret tayini için yeni hak tanındı!

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği için başvuru yapan ancak ataması yapılmayan öğretmenler için bir başvuru hakkı daha tanıdı.

Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan ve ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

ATAMALAR 10 EYLÜL'DE

Milii Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: "Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak."

Kaynak: Ajanslar