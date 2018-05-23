Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen maaş zammı 2018

Öğretmen maaşları ne kadar oldu sorusu öğretmenler tarafından merak ediliyor. Öğretmen maaş zammı 2018 yılı ile ilgili tüm bilgiler Ajanshaber.com'da.

Sendikalar ve hükümet arasındaki maaş konusundaki tüm görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler neticesinde 2018-2019 yılında öğretmen maaşları belirlendi. Hükümet ve sendikaların görüşmesinin ardından öğretmenlerin aklına gelen ilk soru öğretmen maaşları ne kadar oldu sorusu oldu. Hükümet ve sendikalarla arasındaki gerçekleştiren görüşmeler neticesinde öğretmenlere 2018 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam yapıldı. 2018 yılının ikinci altı ayında öğretmenlere yüzde 3,5 zam yapılması konusunda sendika ve hükümet arasında anlaşmaya varıldı. Öğretmen maaş zammı 2018 yılı ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Öğretmen maaşları ne kadar oldu sorusu hükümet ve sendikalar arasında yapılan maaş görüşmesinin ardından belli oldu. Öğretmenlere yılın ilk ayı yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 3,5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Öğretmen maaşlarıyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2018

Hükümet ile sendikalar arasındaki memur maaşlarıyla ilgili gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. 2019 yılının ilk 6 ayı için de yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

2018-2019 YILINDA YENİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Öğretmen için, 239.00 - 3.712.28 aralığında olacak.

Öğretmen 7/1 için, 214.00 - 3.320.00 aralığında olacak.

MEMUR-SEN TARAFINDAN HÜKÜMETE 3 ALTERNATİF SUNULDU

Memur-Sen hükümete üç alternatifli teklif sunuldu. Memur-Sen tarafından sunulan ilk teklifte, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam talep etmişti.

Memur-Sen tarafından sunulan ikinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam istendi.

Memur-Sen tarafından sunulan üçüncü teklifte ise, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile, 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.



2018 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI ZAM ORANLARI

Müsteşar (Derece: 1/4): 11.029 Zam: 594 TL

Genel Müdür (Derece:1/4): 9.674 Zam: 521 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): 5.081 Zam: 274 TL

Memur (Üniversite mezunu): 3.119 Zam: 168

Öğretmen 3.909 Zam: 210 TL

Kaymakam 8.884 Zam: 478 TL

Başkomiser 5.077 Zam: 273 TL

Polis memuru 4.440 Zam: 239 TL

Uzman Doktor 5.924 Zam: 319 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 3.796 Zam: 204 TL

Mühendis 5.187 Zam:279 TL

Teknisyen (Üniversite mezunu) 3.248 Zam: 175 TL

Profesör 8.366 Zam: 450 TL

Araştırma Görevlisi 4.922 Zam: 265 TL

Vaiz 4.065 Zam: 219 TL

Avukat 4.951 Zam: 267 TL

Kaynak: AjansHaber