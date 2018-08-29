Öğrencilerden ÖSYM'ye çağrı!

YKS tercih sonuçları 31 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Ancak kayıt tarihinin yaklaşması ve kısıtlı süreyi göz önünde bulunduran öğrenciler, durumdan şikayetçi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 31 Temmuz’da açıklandı. Üniversite adayları 7-14 Ağustos arasında tercih yaptı. Ardından yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladılar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos’ta ilan edileceğini belirtmişti.

KAYITLAR EYLÜLDE



Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşenler için kayıt maratonu başlayacak. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül’de yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"TERCİHİMİ AÇIKLA"



Üniversite adayları ise sosyal medyada #tercihimiaçıkla hashtag’i açarak, sonuçların bir an önce açıklanmasını istiyor.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtların 3 Eylül Pazartesi başlayacağını hatırlatan adaylar, herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşenlerin gereken hazırlıkları yetiştiremeyeceğinden şikayet ediyorlar.

Özellikle de şehir dışında üniversite eğitimi alacak olanların sorun yaşayacağını belirtiyorlar.

KPSS İÇİN DE TARİH VERİLDİ

KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı. 22 Temmuz'da ilk oturumu, 5 Ağustos'ta ise son oturumu gerçekleştirilen sınavın sonucunu adaylar merakla beklemeye başladı.

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS'TA



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), sınav takvimine göre sınav sonucu 31 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM.'nin internet sitesinden ulaşabilecekler.

Kaynak: Ajanslar