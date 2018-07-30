Öğrenciler matematik başarısızlığının nedenini araştırdılar

Öğrenciler matematik başarısızlığının nedenini araştırdılar. Akçakocalı gençler matematik başarısızlığının nedenleri üzerinde yapmış olduğu araştırma çalışması sonucunda dikkat çekici veriler elde ettiler.

Akçakocalı gençler matematik başarısızlığının nedenleri üzerinde yapmış olduğu araştırma çalışması sonucunda dikkat çekici veriler elde ettiler.



Birçok ülkede öğrencilerin baş edemediği ders matematik olsa da ülkemiz adına lise düzeyindeki matematiğin daha ileri seviye bir müfredatı olduğu söylenebilir. Ancak matematik başarısızlığının arkasında sistem dışında birçok neden yatmakta ve öğrencisinden öğretmenine bu nedenler değişim gösterdiğinden yeterli bir çözüm üretilememektir. Bunun için hem öğretmenlerin öğrencileri analiz etmesi hem de öğrencilerin kendilerini analiz ederek bu yönde bir adım atması gerekir. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları destekleme programı kapsamında Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki Barbaros Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmeni Sibel Koç’un koordinatörlüğünde Levent Keleş, Şevval Kalmukoğlu, Afranur Kaya ve Burakhan Menteşe’den oluşan ekip, matematik başarısızlığının nedenleri üzerinde bir araştırma çalışması hazırladılar.



İŞTE MATEMATİK BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



Ekip, Akçakoca ilçesi içerisinde yapmış olduğu kapsamlı anket sonucunda 11 okul, 522 öğrenci, 30 öğretmen ve 100 veliye ait birçok veriye erişti. Yapılan anket sonucunda “Öğrenci açısından matematik başarısızlığının nedenleri”, “Öğretmen açısından matematik başarısızlığının nedenleri” ve “veli açısından matematik başarısızlığının nedenleri” olmak üzere üç alt başlık içerisinde “matematik başarısızlığın nedenleri” üzerinde birçok veri elde edildi.





ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU GÜNDE EN AZ 2 SAAT SOSYAL MEDYADA ZAMAN GEÇİRİYOR



Matematik başarısızlığının nedenleri araştırması içerisinde farklı okul türü ve sınıf seviyelerinde 522 öğrenciye yöneltilen anket sonucunda dikkat çekici veriler elde edildi.



Öğrencilerin %72,2’sinin günde en az 2 saat sosyal medyada zaman geçirdiği sapandı. Öğrencilerin %74,5’i sayısal işlem becerilerinin orta veya kötü düzeyde olduğunu belirtti. Öğrencileri matematikten soğutan etkenler olarak en büyüğü dersin zorluğu ve sınıf ortamı olarak karşımıza çıkmakta. Meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin matematiğe karşı olumsuz yaklaşımları ön plana çıktı. Meslek lisesi öğrencilerinin yarısından fazlası matematiği hayatta işe yaramadığını düşünmektedir.



ÖĞRETMENLERİN TAMAMI ÖĞRENCİLERİN DERSTEN SONRA TEKRAR YAPMADIĞINI BELİRTİYOR



Matematik başarısızlığının nedenleri araştırması içerisinde Akçakoca ilçesine bağlı 30 öğretmene yapılan anket sonucunda daha ayrıntılı verilerle birlikte çözüm önerileri elde edildi.



Öğretmenlere göre öğrenciyi matematikten soğutan etkenler açısından bakıldığında da sınıf ortamı, dersin zorluğu ve çevre ön plana çıkmaktadır. Öğretmenlerin tamamı öğrencilerin dersten sonra düzenli tekrar yapmadığını bildirmiştir. Aynı şekilde öğrencilerin %75’i düzenli tekrar yapmadığını belirtmiştir.



VELİLER EK KAYNAK VE NASİHAT DIŞINA ÇIKAMIYORLAR



Matematik başarısızlığının nedenleri araştırması içerisinde 100 veliye yapılan anket sonucunda pek çarpıcı sonuç çıkmasa da velilerin ek kaynak ve nasihat dışında bir şeyler yapmadıkları gözlenmekte.



MATEMATİK BAŞARISIZLIĞININ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



Ekip yapmış olduğu anket sonucunda matematik başarısızlığının nedenleri araştırması içerisinde 30 öğretmenin çözüm önerileri ve öğrencilerin matematik başarısızlığına karşı çözüm önerilerini bir araya getirerek bazı sonuçlar oluşturdu.

Kaynak: AjansHaber