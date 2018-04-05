Öğrenci servisinin çarptığı engelli öğrenci hayatını kaybetti

Bartın'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı engelli öğrenci hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, okul çıkışında merkeze bağlı Sipahiler köyündeki Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulu bahçesine taşımalı eğitimde öğrenim gören öğrencileri almaya gelen Mustafa Baltacı idaresindeki 74 M 0085 plakalı minibüs, okul bahçesinde oynayan ve burada özel eğitim gören 1. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Emine Çetinbal'a çarptı.

Okul idarecilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çetinbal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Engelli öğrencinin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Baltacı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Okulda, hayatını kaybeden öğrencinin arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA