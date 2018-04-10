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10 Nisan 2018 15:40 | Son Güncelleme: 10 Nisan 2018 16:37

Öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

Nazım Akkoyun'un kullandığı öğrencileri taşıyan 65 NU 385 plakalı minibüs, Van'ın Çatak ilçesi ile Pervari arasındaki Altınoluk Köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 14 öğrenci ve 3 kadın yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yaralıları ziyaret eden Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, yaptığı açıklamada, sağlık durumu ağır olan 3 öğrencinin ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildiğini söyledi.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.


Kaynak: Ajanslar

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