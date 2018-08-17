Oğlunun kendisini evden kovduğunu iddia eden yaşlı kadın denize atladı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde oğlunun kendisini evden kovduğunu iddia eden 80 yaşındaki yaşlı kadın denize atladı. Denize atlayan yaşlı kadını çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde oğlunun kendisini evden kovaladığını iddia eden 80 yaşındaki kadın, denize atladı. Vatandaşların boğulmaktan son anda kurtardığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Oğlunun evden kovduğunu iddia eden kadın denize atladı

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Vapur İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 80 yaşındaki G.Ç. isimli kadın, oğlunun kendisini evden kovaladığını iddia ederek denize atladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kadının bir anda iskeleden denize atladığını gören vatandaşlar, denize atlayarak kadını son anda boğulmaktan kurtardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan G.Ç. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Ajanslar