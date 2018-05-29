Oğlunu 17 bıçak darbesiyle öldürmüştü: O cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı

Oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı (7) 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen cinayette yeni detaylar ortaya çıktı.

KIBRISLI Türkler, boşanma aşamasındaki bir annenin 7 yaşındaki çocuğunu 17 bıçak darbesiyle öldürmesi ve ertesi günü eve gelen dedenin de kalbine yenik düşmesinin yarattığı şoku yaşıyor. Çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan anne ilk ifadesinde, “Kocam terk etti, cinnet geçirdim” dedi.



ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA SARILDI

Aile faciası başkent Lefkoşa’nın Gönyeli belediyesi Atatürk Caddesi Ballı apartmanında meydana geldi. Polis memuru kocası Ercan Kaya Kunduracı ile boşanma aşamasında bulunan 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, önceki gün sabah saatlerinde babasıyla aynı adı taşıyan oğlu Ercan Kunduracı’yı 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Anne Bilge, ölen çocuğuna sarılarak yatak odasına kapanırken, cinayetten 35 saat sonra ertesi günü (dün akşam) kızından haber alamayan dede Tahir Lord ve büyükanne Sümer Lord, kaldıkları apartman dairesine gitti.

DEDE TORUN ACISINA DAYANAMADI

Eve giren yaşlı çift, yatak odasında kanlar içinde kalan torununu ve krizdeki kızlarını gördü. 64 yaşındaki dede Tahir Lord’un olay yerinde kalp krizi geçirdi. Torununun acısına dayanamayan Tahir Lord kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Bu sırada Demirhan karakolunda görevli baba Ercan Mert Kunduracı, silahını yanına alarak cinayetin işlendiği eşinin evine gitti. Polis, evin etrafında güvenlik önlemi alırken, sinir krizi geçiren babanın bir yakınının evine kapandığı öğrenildi.



ANNE TUTUKLANDI

Anne Bilge Lord Kunduracı bu sabah erken saatlerde mahkemeye çıkartıldı. Polis sorgusunda suçunu itiraf eden ve kocasının kendisini terk etmesinin ardından cinnet geçirdiği söyleyen Bilge Lord Kunduracı, bir sonraki duruşmasına kadar 3 gün poliste tutuklanmasına karar verildi.

Annesinin kurbanı olan 7 yaşındaki Ercan’ın okulunda da büyük bir üzüntü yaşanıyor. İlkokul birinci sınıfa giden Ercan’ın öğretmenleri gözyaşları içinde kaldı.



Kaynak: ajanslar