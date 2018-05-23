Ögeday Han rolünü kim oynayacak? Ögeday Hanı kim oynuyor?

Diriliş Ertuğrul'da Moğol Hükümdarı Ögeday Han rolünü kim oynayacak? Dizinin izleyicileri Ögeday Hanı kim oynuyor sorunun yanıtını merak ediyor.

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul bu bölümde Noyan ile birlikte Sultan'ın elçisi olarak Ögeday Han'ın yanına gidiyor. Ertuğrul Bey'e ve Noyan'a tuzak kurulsa da ikili bu tuzaktan kurtulmayı başardı. Şimdi Diriliş Ertuğrul izleyicilerini yeni bir merak sardı. Moğol Hükümdarı Ögeday Hanı kim oynayacak sorusu şimdi izleyicilerin merak ettiği konuların başında yer alıyor. Tarihte Cengiz Han'ın üçüncü oğlu olan Ögeday Han, abilerinin erken vefatı nedeniyle veliaht olmuştur. Babasının ölümünün ardından Moğol tahtına geçmiş ve hüküm sürmüştür. İşte Öğeday Han rolünü kim oynayacak ve Ögeday Hanı kim oynuyor ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

ÖGEDAY HAN ROLÜNÜ KİM OYNAYACAK?

Ertuğrul'un düşmanı Noyan'la birlikte Ögeday Han'ın otağına gitmek için yola çıktı. Şimdi izleyiciler Ögeday Han rolünü hangi ünlü ismin canlandıracağını merak etmeye başladı. Dizide Ögeday Han'ı kimin oynayacağı Diriliş Ertuğrul'un 119. bölümünde belli olacak. Ögeday rolünü 119. bölümden itibaren Kaan Çakır canlandıracak.

Dizi 23 Mayıs 2018 12:53 Ögeday Hanı oynayan Kaan Çakır kimdir?Ögeday Hanı oynayan Kaan Çakır kimdir sorusu Diriliş Ertuğrul izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Kaan Çakır kimdir ve oynadığı diziler ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

ÖGEDAY KİMDİR?

Ögeday'ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Göbi Çölü'nde doğmuştur. Cengiz Han'ın üçüncü oğludur. Ögeday 1203 yılında Kereyitler'le yapılan Halahalcit Savaşı'nda ağır yaralandı. 1219 yılında veliaht olan Ögeday, ağabeyleri Cuci ve Çağatay'la birlikte Harezm seferlerine katıldı. Otrar seferinde başarılı bir komutan olduğunu kanıtladı. Cengiz Han'ın 1227 yılında ölümünün ardından Ögeday yeni hükümdar seçildi.

Ögeday ile Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad arasında yoğun diplomatik ilişkiler oldu. Ögeday, Keykubad'ı kendisine bağlılık bildirmesi için Karakurum'a çağırdı. Keykubad buna yanaşmayarak oyalama siyaseti güttü. Bunun üzerine Ögeday, Carmagon Noyan'ı Anadolu'ya gönderdi. Moğol ordusu kısa zamanda Azerbaycan'ı ele geçirdi.

Ögeday. 1240 yılında Tataristan'da geleneksel olarak düzenlenen av partisinde fazla içkiden hastalandı. Uzunca bir süre yönetimde etkisiz kaldı. 1241 yılında ölümünün ardından zehirlendiği şüphesiyle bazı cariyeleri ve devlet adamları öldürüldü. Ögeday'ın ölümünün ardından ülkeyi beş yıl boyunca eşi Töregene yönetti. Oğlu Güyük Han 1246 yılında Kağan seçildi. 1249'da Güyük ölünce iki yıllık bir aradan sonra Moğol tahtına Toluy'un oğlu Mengü oturdu.

Kaynak: AjansHaber