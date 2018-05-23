Ögeday Hanı oynayan Kaan Çakır kimdir?

Ögeday Hanı oynayan Kaan Çakır kimdir sorusu Diriliş Ertuğrul izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Kaan Çakır kimdir ve oynadığı diziler ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Diriliş Ertuğrul 119. bölümünde diziye yeni bir oyuncu dahil oluyor. Bu akşam TRT 1'de yayınlanacak olan dizinin yeni bölümünde Ögeday Han'ı kimin canlandıracağı belli oldu. Ögeday Hanı canlandıracak isim Kaan Çakır oldu. İzleyiciler şimdi Ögeday Hanı oynayan Kaan Çakır kimdir sorusunun yanıtını merakla bekliyor. Kaan Çakır Ögeday Han rolü ile karşımıza çıkacak. Şimdi izleyiciler Kaan Çakır kimdir sorusunu sıkça araştırmaya başladı. Yeni fragmanda oyuncuyu görenler hemen Kaan Çakır kaç yaşındadır, hangi dizilerde oynamıştır sorusunun yanıtını arıyor. İşte Kaan Çakır hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

ÖGEDAY HANI OYNAYAN KAAN ÇAKIR KİMDİR?

Kaan Çakır, Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölümde Ögeday Hanı canlandırmaya başlayacak. İzleyiciler Kaan Çakır kimdir sorusunu merakla aramaya başladı. Bu akşam TRT 1'de yayınlanacak yeni bölümde deneyimli oyuncu Kaan Çakır, Ögeday Han olarak karşımıza çıkacak.

KAAN ÇAKIR KİMDİR?

Kaan Çakır, 1 Şubat 1977 tarihinde İstanbul-Bakırköy’de doğmuştur. Yunanistan-Gümilcine muhaciri olan bir ailenin ikinci oğludur. Ajans Tuba Taçan’da çalışan Çakır; Kova burcudur. 2008 yılından beri Başak Hanım ile evlidir. Ünlü oyuncunun Ali (d.2008) adında bir oğlu vardır. Kaan Çakır, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

Kaan Çakır, ilkokulu Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven ilköğretim okulunda, ortaokulu ve liseyi İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji’nde okuyarak 1995 yılında mezun oldu. 1995-1999 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına devam etmiştir. Konservatuvar okuduğu 1996 yılında, Dormen Tiyatro ile çalışmaya başlamıştır.

İlk kez 1993 yılında “Hastane” ve “Süper Baba” dizilerinde roller alarak TV oyunculuğu kariyerine başlamıştır. 1996 – 1999 yılları arasında “Kara Melek” dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora ile birlikte rol almış ve bu filmle daha çok tanınmaya başlamıştır. Kaan Çakır’ın en popüler ve en uzun soluklu dizi filmleri “Kara Melek”, “Yılan Hikayesi” ve “Böyle Bitmesin” adlı yapımlar olmuştur.

1999 yılında, yönetmenliğini Zeki Ökten‘in yaptığı “Güle Güle” adlı sinema filminde Metin Akpınar, Zeki Alasya, Yıldız Kenter, Eşref Kolçak gibi usta isimlerle rol alarak ilk kez beyaz perdeye adım atmıştır. 2015 yılında, Gazze’de yaşanan savaş ve dramın anlatıldığı “Muna” adlı sinema filmindeki oyunculuk performansıyla ödül almıştır.

Ünlü oyuncu; 2011 yılında, ailesiyle Bodrum’a yerleşmiş ve halen orada yaşamaktadır. Ayrıca, Bodrum’da ki bir okulun kurucularından birisidir.

Oynadığı Filmler ve Diziler

2016 – Bodrum Masalı (Cahit) (TV Dizisi)

2015 – Yemekteydik ve Karar Verdim (Sinema Filmi)

2015 – Muna (Sinema Filmi)

2015 – Adı Mutluluk (TV Dizisi)

2013 – Su ve Ateş (Hamza) (Sinema Filmi)

2013 – Eksik Sayfalar (Sinema Filmi)

2012 – Kalbim 4 Mevsim (Selçuk) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Böyle Bitmesin (Latif) (TV Dizisi)

2012 – Leyla ile Mecnun (TV Dizisi)

2010 – Romantik Komedi (Ergün) (Sinema Filmi)

2010 – Farklı Desenler (TV Dizisi)

2009 – Kış Masalı (Mehmet) (TV Dizisi)

2008 – Gölge (Nevzat) (Sinema Filmi)

2008 – Derdest (Turgut Üstün) (TV Dizisi)

2007 – Leylan (Güven) (TV Dizisi)

2006 – Polis (Tayfun İzmitli) (Sinema Filmi)

2004 – Aliye (Avukat Önder) (TV Dizisi)

2003 – Çaylak (Emre) (TV Dizisi)

2003 – Bir İstanbul Masalı (Necati) (TV Dizisi)

2001 – Hiçbiryerde (Polis) (Sinema Filmi)

1999 – 2001 – Yılan Hikâyesi (Kosta) (TV Dizisi)

1999 – Güle Güle (Kahveci Dilaver) (Sinema Filmi)

1996 – 1999 – Kara Melek (Ertan) (TV Dizisi)

1993 – Süper Baba (TV Dizisi)

1993 – Hastane (TV Dizisi)

İŞTE ÖGEDAY HANIN GÖZÜKTÜĞÜ İLK FRAGMAN

Kaynak: AjansHaber