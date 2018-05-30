Ögeday Han öldü mü? Tarihte ne zaman ölüyor?

Ögeday Han öldü mü sorusu Diriliş Ertuğrul izleyicileri tarafından aratılıyor. Ögeday Han tarihte ne zaman ölüyor? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Moğol hükümdarı Ögeday Han son iki haftadır Diriliş Ertuğrul dizisinde dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi oldu. Ertuğrul ve Ögeday Han arasındaki görüşmenin ardından izleyiciler Moğol hükümdarını araştırmaya başladı. Ögeday Han öldü mü sorusu Diriliş Ertuğrul 121. bölümün yayınlandığı saatlerde sıkça sorulan sorulardan oldu. Cengiz Han'ın üçüncü oğlu olan Ögeday, dizide fırtınalar estiriyor. Peki Ögeday Han tarihte ne zaman ölüyor? Moğol hükümdarı Ögeday Han ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ÖGEDAY HAN ÖLDÜ MÜ?

Diriliş Ertuğrul izleyicileri Ögeday Han öldü mü sorusunu sıkça sormaya başladı. Bizlerde bu haberimizde sizlere Ögeday Han'ın tarihsel gerçekliğinden bahsedeceğiz. İşte Ögeday Han ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar...

ÖGEDAY HAN'IN HAYATI

Ögeday'ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Göbi Çölü'nde doğmuştur. Cengiz Han'ın üçüncü oğludur. Ögeday 1203 yılında Kereyitler'le yapılan Halahalcit Savaşı'nda ağır yaralandı. 1219 yılında veliaht olan Ögeday, ağabeyleri Cuci ve Çağatay'la birlikte Harezm seferlerine katıldı. Otrar seferinde başarılı bir komutan olduğunu kanıtladı. Cengiz Han'ın 1227 yılında ölümünün ardından Ögeday yeni hükümdar seçildi. Veliaht olan Ögeday tahta geçer geçmez sınırları genişletmek için bir çalışma yapmıştır. 1227'de de tahta geçince planlarını uygulamaya geçirmiştir.

Ögeday ile Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad arasında yoğun diplomatik ilişkiler oldu. Ögeday, Keykubad'ı kendisine bağlılık bildirmesi için Karakurum'a çağırdı. Keykubad buna yanaşmayarak oyalama siyaseti güttü. Bunun üzerine Ögeday, Carmagon Noyan'ı Anadolu'ya gönderdi. Moğol ordusu kısa zamanda Azerbaycan'ı ele geçirdi.

ÖGEDAY HAN TARİHTE NE ZAMAN ÖLÜYOR?

Ögeday. 1240 yılında Tataristan'da geleneksel olarak düzenlenen av partisinde fazla içkiden hastalandı. Uzunca bir süre yönetimde etkisiz kaldı. 1241 yılında ölümünün ardından zehirlendiği şüphesiyle bazı cariyeleri ve devlet adamları öldürüldü. Ögeday'ın ölümünün ardından ülkeyi beş yıl boyunca eşi Töregene yönetti. Oğlu Güyük Han 1246 yılında Kağan seçildi. 1249'da Güyük ölünce iki yıllık bir aradan sonra Moğol tahtına Toluy'un oğlu Mengü oturdu.

ÖGEDAY HAN'I OYNAYAN KAAN ÇAKIR KİMDİR?

Kaan Çakır, 1 Şubat 1977 tarihinde İstanbul-Bakırköy’de doğmuştur. Yunanistan-Gümilcine muhaciri olan bir ailenin ikinci oğludur. Ajans Tuba Taçan’da çalışan Çakır; Kova burcudur. 2008 yılından beri Başak Hanım ile evlidir. Ünlü oyuncunun Ali (d.2008) adında bir oğlu vardır. Kaan Çakır, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

Kaynak: AjansHaber