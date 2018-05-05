Ödüllü yönetmeni zürafa öldürdü

Güney Afrika'da çekim yapan ödüllü ünlü yönetmen Carlos Carvalho, zürafa tarafından başına aldığı darbe sonucu öldü.

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde bulunan safari parkında çekim yapan yönetmenCarlos Carvalho, parkta yaşayan ve Gerald adını verdikleri zürafa tarafından öldürüldü.

ZÜRAFA KAFA ATTI

Başına aldığı darbe sonucu 5 metre kadar uzağa düşen yönetmen, kazanın hemen ardından helikopterle Netcare Milpark Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yönetmen kurtarılamadı. Olaya tanıklık eden Richard Brooker ise olay anını, “Carlos zürafanın önünde dururken, hayvan önce bacaklarını açtı, boynunu eğdi ve kafasını salladı. Zürafanın kafası Carlos’un kafasına çarptı” şeklinde aktardı.

Kaynak: Ajanslar