ODTÜ'den göz hareketleriyle çalışan tekerlekli sandalye müjdesi

ODTÜ'de sadece göz hareketleri ile kullanılabilen motorlu tekerlekli sandalye teknolojisi geliştirildi.

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, doktora öğrencisi Araştırma Görevlisi Mehmet Dönmez ile geliştirdikleri teknolojiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır göz hareketleri ile bilgisayar ve diğer teknolojik cihazları kullanma teknolojileri üzerine çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

FİZİKSEL TEMASA GEREK KALMIYOR

Engelliler için geliştirilen teknolojinin, göz hareketlerini analiz eden bilgisayar tabanlı sistem ile bütünleşmiş bir motorlu tekerlekli sandalyeden oluştuğunu anlatan Çağıltay, "Sistem sayesinde kullanıcı, tekerlekli sandalyeyi istediği şekilde göz hareketleri ile kontrol edebiliyor. İleri, geri, sağ sola dönme hareketlerini yapabiliyor. Hiçbir şekilde tekerlekli sandalyeye fiziksel olarak temas etmesine gerek kalmıyor." diye konuştu.

Kürşat Çağıltay, "Kullanıcı, ekranda yer alan ve tekerlekli sandalyenin sola sağa ileri geri hareketini sağlayan simgeye gözleri ile odaklanarak tekerlekli sandalyesini hareket ettirebiliyor." dedi.

Kaynak: AA