ODTÜ ormanında yangın çıktı
Atatürk Parkı Tesisleri'nde bulunan ODTÜ ormanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Ankara'da Atatürk Parkı Tesislerinde bulunan ODTÜ ormanında yangın çıktı. Ahlatlıbel Atatürk Parkı Tesisleri’ndeki ODTÜ ormanında yangında orman arazisi küle döndü.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın söndürme çalışmasına parkta bulunan vatandaşlar da katkı sunarken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar yapılıyor.
Kaynak: Ajanslar