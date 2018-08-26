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26 Ağustos 2018 16:25 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2018 16:22

ODTÜ ormanında yangın çıktı

Atatürk Parkı Tesisleri'nde bulunan ODTÜ ormanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

ODTÜ ormanında yangın çıktı

Ankara'da Atatürk Parkı Tesislerinde bulunan ODTÜ ormanında yangın çıktı. Ahlatlıbel Atatürk Parkı Tesisleri’ndeki ODTÜ ormanında yangında orman arazisi küle döndü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın söndürme çalışmasına parkta bulunan vatandaşlar da katkı sunarken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar yapılıyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ODTÜyangın


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