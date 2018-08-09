O Ses Türkiye'de şok ayrılık!

TV 8'in merakla ve ilgiyle izlenen yarışma programı O Ses Türkiye jürilerinden bir ayrılık haberi daha geldi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 5 yıldır yer aldığı O Ses Türkiye jürisinden ayrıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından yeni sezonda jüri üyeliğinden ayrılan bir diğer isim Yıldız Tilbe oldu.

GÖKHAN ÖZOĞUZ YARIŞMADAN AYRILDI

Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'nin yeni sezon kadrosunda Beyazıt Öztürk'ün yer alacağı öne sürülmüştü.

Bu iddianın ardından beş yıldır jüri koltuğunda oturan Gökhan Özoğuz yarışmadan ayrıldığını duyurdu.

Özoğuz şu açıklamayı yaptı: "Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye'de yer almayacağım."

"Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikal olarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum."

YENİ SEZONDA YILDIZ TİLBE DE YOK

2014 yılında O Ses Türkiye jürisine dahil olan Özoğuz, aynı yıl yarışmacısı Hasan Doğru ile birinciliği göğüsledi.

2016 yılında yine Özoğuz'un takımında yer alan Emre Sertkaya şampiyon oldu. Özoğuz, son şampiyonluğunu ise bu yıl Lütfiye Özipek ile yaşadı.

Jüri üyeliğine geçtiğimiz yıl katılan Yıldız Tilbe de, 2. Sayfa programının haberine göre yarışmanın yeni sezonunda yer almayacak.

Kaynak: Ajanslar