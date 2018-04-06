O katil ve eşi ilk kez görüntülendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde dehşet saçan, 23 kurşunla 4 kişiyi öldüren şüpheli Volkan Bayar ile araştırma görevlisi eski eşi Saadet Aylin Bayar sağlık raporu için hastaneye getirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi Volkan Bayar ile araştırma görevlisi eski eşi Saadet Aylin Bayar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda; Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan’ı öldüren Volkan Bayar'ın yanı sıra olay sonrası gözaltına alınan eşi Saadet Aylin Bayar, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Eskisehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Volkan ve Saadet Bayar, adliyeye sevk edildi.

Gündem 06 Nisan 2018 12:38 Çok acı veda...Eskişehir'de gözyaşları sel olduGeçtiğimiz gün Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda hayatını kaybeden 4 akademisyene veda töreni düzenlendi. Törenden sonra cenazeler defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Kaynak: Ajanslar