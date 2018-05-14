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14 Mayıs 2018 15:40 | Son Güncelleme: 14 Mayıs 2018 15:46

O eski Süper Mario'nun halinden eser yok şimdi!

Yıllar yılı saçı, şapkası ve elbette meşhur bıyığıyla bildiğimiz Süper Mario'nun bu hali şaşırttı.

O eski Süper Mario'nun halinden eser yok şimdi!

Süper Mario Süper Mario olalı böyle bir hale hiç düşmemişti eminiz. Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı yeni Süper Mario görüntüsü kullanıcıları oldukça rahatsız edici türden; zira bildiğimiz Mario imajı yerle bir oluyor; yerine kel ve bıyıksız bambaşka bir Mario geliyor. Hani giysileri de değişse zaten Mario diyemeyiz ya ona, neyse!

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Kaynak: ajanslar

Etiketler: Mario


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