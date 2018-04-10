O davaların hepsinden vazgeçti

Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, 40 yıllık gazetecilik hayatına nokta koymasının ardından basın mensuplarına açtığı bütün davalardan da vazgeçtiğini açıkladı.

Aydın Doğan, basın mensuplarına açtığı bütün davalardan vazgeçti. Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğini belirterek, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında açtığı manevi tazminat davalarından feragat ettiği açıklamasında bulundu.

Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, 40 yıllık gazetecilik hayatına nokta koyduğunu hatırlattığı yazılı açıklamasında, bütün gazeteci ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşıp, helalleştiğini belirtti. Aydın Doğan, bu duygular içinde, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında manevi tazminat davası açmış olduğu basın mensupları ile de helalleşmek istediğini ifade ederek, şöyle dedi:

Medya 06 Nisan 2018 20:02 Aydın Doğan, çalışanları ile vedalaştıDoğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Medya'ya veda etti.

"Hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğimden, basın mensuplarına karşı açtığım tüm manevi tazminat davalarından feragat ettiğimi ve avukatlarıma bu dava dosyalarını geri çekmeleri hususunda gerekli talimatı verdiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Dilerim ki onlar da haklarını helal ederler. Saygılarımla."

Kaynak: AA