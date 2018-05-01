O darbeciler için istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerinin İstanbul'a sevkine ilişkin, tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar, dönemin Yalova Hava Meydan Komutanı Albay Metin Yıldırım, Kurmay Binbaşı Mehmet Gürler, Teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, Astsubay Hasan Yıldırım ile Hava Harp Okulu 5. Filo Komutanlığı'nda görevli helikopter pilotları Üsteğmenler Hasan Kaya ve Tuncay Yıldırım ile Ali Yağmur ve Faruk Özdemir katıldı. Tutuksuz 7 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmada müdahil kurumlar, Başbakanlık ve TBMM'yi de avukatları temsil etti.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ" SUÇUNDAN DA CEZA İSTENDİ

Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Demircioğlu, hazır olduğunu belirttiği mütalaasını okudu.

Darbe girişimi gecesinde yaşanan olayların anlatıldığı mütalaada, tüm sanıkların "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

MÜTALAADA, TUTUKSUZ SANIKLARIN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Sanıkların tamamının ayrı ayrı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanıklardan Tuncay Yıldırım'ın, "kamu aracı kullanılarak cebirle, gece vakti silahla ve birden fazla kişi tarafından iş yeri dokunulmazlığının ihlali" (Beşiktaş Vodafona Park'a helikopter indirilmesi) suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada, tutuksuz sanıkların hükmen tutuklanması da istendi.

Söz alan sanık ve sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Yağmur, Faruk Özdemir, Faruk Şimşek, Tuncay Yıldırım, Hasan Kaya, Hasan Yıldırım, Metin Yıldırım, Mehmet Gürler ve Sabri Çalışkan'ın, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı, suçun niteliği ve kaçma riskine göre bu hallerinin devamına hükmetti.

Kaynak: Ajanslar