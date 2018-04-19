O belediye 3500 bisikleti ücretsiz olarak dağıtacak

Çocukları sağlıklı bir hayat ve sporla iç içe sosyal bir yaşama teşvik etme, çevre dostu ulaşım aracı olan bisiklet kullanımına özendirmek amacıyla ilkokul 5. Sınıf öğrencilerine bisiklet hediye edilecek.

Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, göreve geldiği ilk yıldan itibaren Kartepe’de ilk kez başlattığı gibi bu yıl da ilçedeki 5. Sınıf öğrencilerine de bisiklet hediye edecek. İlçede sağlıklı bireyler yetişmesi amacıyla 3 bin 500 çocuğu bisiklet ile buluşturacaklarını dile getiren Başkan Üzülmez, “Geleceğin teminatı çocukların bisiklet kullanımı ile fiziksel aktivitelerini arttırarak daha sağlıklı yaşam koşulları sunmak adına ilkokul 5. Sınıf öğrencilerimize bisiklet dağıtacağız. Bugünün çocukları yarının büyüklerine yönelik sağladığımız olanaklardan bir yenisi olan bisikletler için ilçemizde yaptığımız bisiklet yolları ve akıllı bisiklet istasyonları ile miniklerimizin ilçemizi gezerek daha iyi tanımlarına da imkan sağlamış olacağız. Şimdiden çocuklarımıza dağıtacağımız bisikletlerinin hayırlı olmasını dilerken kasksız kullanmamalarını da hatırlatmak isterim” dedi.

TÖREN YAPILACAK

Okullar tatil olmadan önce bisikletlerine kavuşacak olan Kartepeli 3 bin 500 öğrenci, heyecanla bisikletlerini teslim alacakları günü bekliyor. Öğretmen ve öğrencilere bisikletler için ilk tören 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 14.30’da Arslanbey Stadı’nda yapılacak. Ardından 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Derbent Stadı, 03 Mayıs 2018 Perşembe ve 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Acısu Şehit Abdullah Tayyip Olçok Stadı ile 15 Mayıs 2018 Salı günü Kartepe İmam Hatip Lisesi bahçesinde tören yapılarak bisikletler tüm sahiplerine teslim edilecek.