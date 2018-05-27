Nusret Şampiyonlar Ligi finaline damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi finalini Kiev'de tribünden takip eden Nusret, maç öncesi ve sonrasında ilginç paylaşımlar yaptı.

Nusret maç sonunda Marcelo ile meşhur hareketini yaparken...

Ronaldo'dan Nusret'e; "Adamsın"

Nusret ile Ramos, Şampiyonlar Ligi kupasını tuzladı.

Nusret'ten Gareth Bale'a mesaj: "Tebrikler dostum"

Spor 27 Mayıs 2018 10:55 Egolu ama haklılar: "Şampiyonlar Ligi'nin adı CR7 olabilir"Şampiyonlar Ligi'ni 5. kez kazanan ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından ilginç açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, "Kupanın adı CR7 olarak değiştirilebilir" dedi.

Nusret'ten Salah'a; "Senin için en iyisini diliyorum"

Nusret maç öncesinde Benzema ile birlikte olduğu fotoğraf için "İyi şanslar kardeşim. İnşallah bugün kazanacaksınız" yorumunu yaptı.

Modric ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı ve "İyi şanslar kardeşim" ifadelerini kullandı.