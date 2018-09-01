İlk kadın kaymakam Nursel Karahan kimdir?

Ordu Gürgentepe'ye atanan ve ilk kadın kaymakam olma görevini taşıyan Nursel Karahan kimdir? Nursel Karahan nereli, kaç yaşında soruları merak edilen konular arasında yer alıyor? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Ordu'ya 3 yeni kaymakam ve bir hukuk müşaviri atanırken 8 ilçenin kaymakamı başka bölgelere tayin edildi.

NURSEL KARAHAN KİMDİR?

Kararname kapsamında Ordu ili tarihinde ilk kez kadın kaymakam ataması yapıldı. Buna göre Antalya’nın Gündoğmuş İlçe Kaymakamı Nursel Karahan, Ordu Gürgentepe Kaymakamlığına atandı. 2015 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe başlayan Nursel Karahan, çeşitli ilçelerde stajını tamamladıktan sonra 31 Mayıs 2017 tarihli kararnamesiyle Antalya Gündoğmuş Kaymakamlığına asaleten atandı. Gürgentepe ilçesi Kaymakam Nursel Karahan’ın ikinci görev yeri olacak.

KARARNAMEDEN BİRÇOK KİŞİ ETKİLENDİ

Kararnameye göre Kabataş Kaymakamlığına Karabük-Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Gölköy Kaymakamlığına Denizli- Beyağaç Kaymakamı Necdet Özdemir ve Ordu Valiliği Hukuk Müşavirliğine Karaman-Başyayla Kaymakamı Fatih Kaşıkçı tayin edildi.