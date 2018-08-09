Nuriye Gülmen gözaltına alındı

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraçlara karşı Yüksel Caddesi'nde yaptığı eylemler ile bilinen, bu süre zarfında işe iade talebiyle 324 gün açlık grevi yapan Nuriye Gülmen, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Halkın Hukuk Bürosu'nun resmi Twitter hesabında, Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu'nun gözaltına alındığı duyuruldu.

Daha sonra yapılan paylaşımlarda, Gülmen ve Dersulu'nun bugün ifadelerinin alacağı belirtildi. Gözaltı gerekçesiyle ilgili olarak yapılan paylaşımda da şunlar kaydedildi:

"Değirmenler diye bir yerde uçurtma uçurmak isterlerken polisler gelmişler, GBT yapmak istemiş polis, Nuriye Hoca zaten tanıyorsunuz demiş ve kimlik vermeyi reddetmiş. Bunun üzerine gözaltına alınmışlar."

Kaynak: Ajanslar