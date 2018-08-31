Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu
Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Nuri Şahin, bir başka Bundesliga takımı Werder Bremen'e transfer oldu.
Transfer döneminde başlarında Galatasaray, son günlerinde ise adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Nuri Şahin, kariyerinde Bundesliga'da devam etme kararı aldı.
GÜN İÇİNDE RESMİLEŞECEK
30 yaşında milli futbolcu, Borussia Dortmund'dan bir başka Bundesliga kulübü Werder Bremen'e transfer oldu.
Bugün Werder Bremen için sağlık kontrolünden geçecek Nuri Şahin'in transferi gün içinde resmileşecek.
Kaynak: Ajanslar